ГБР задержала на взятке одесского чиновника

Чиновника исполнительной службы из Одесской области задержали на взятке $2 700.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сотрудника исполнительной службы из Одесской области, который вымогал у гражданина 2 700 долларов США.

По предварительным данным, чиновник — государственный исполнитель одного из отделов службы — вымогал у гражданина эти деньги в обмен на удаление из базы данных информации об имуществе, запрещённом к отчуждению, двух транспортных средств взяткодателя.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. В перспективе ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР