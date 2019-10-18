ГБР задержала на взятке одесского чиновника

Чиновника исполнительной службы из Одесской области задержали на взятке $2 700.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сотрудника исполнительной службы из Одесской области, который вымогал у гражданина 2 700 долларов США.
По предварительным данным, чиновник — государственный исполнитель одного из отделов службы — вымогал у гражданина эти деньги в обмен на удаление из базы данных информации об имуществе, запрещённом к отчуждению, двух транспортных средств взяткодателя.
Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. В перспективе ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: ГБР