Оставили под арестом подозреваемых одесских террористов

17 октября в Приморском районном суде Одессы продолжили зачитывать обвинительный акт по делу «одесских взрывателей» — лиц, обвиняемых в террористической деятельности на территории города в интересах Российской Федерации.

Об этом сообщает Думская.

«Адвокаты подозреваемых Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерины Фотевой планировали обратиться к суду с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Якобы это было согласовано с обвинением и коллегией судей: террористы включены в один из списков на обмен с РФ. Ранее таким образом поступили с другой террористической группой — Киевский райсуд отправил из СИЗО домой Руслана и Владислава Долгошеих, Николая Казанского, Николая Селятенко, Вадима Шведа и Олега Мазура», — говорится в сообщении.

После того, как информация о возможном освобождении группы Шевцова была обнародована в СМИ и получила общественный резонанс, стороны решили повременить с освобождением подозреваемых из-под стражи.

Отмечается, что на судебное заседание пришло более двух десятков активистов патриотических организаций.

Издание напоминает, что Шевцов, Удовенко, Подмазко и Фотева находятся в следственном изоляторе с апреля 2015 года. Их подозревают в 14 взрывах и подготовке ещё к одному. Следствие считает, что в 2014-2015 годах именно эта группа закладывала взрывные устройства под офисами волонтёрских центров и других проукраинских организаций Одессы. Деятельность террористов курировали и финансировали из России.

При обысках у группы изъяли готовое взрывное устройство: тротиловые шашки, брикет пластического вещества, два будильника, десять элементов питания, электродетонатор. Всё было функционально соединено и склеено скотчем. Отдельно нашли тротиловые шашки, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, канистры со взрывчатым веществом (топливо плюс окислитель), патроны.

По мнению прокурора Дмитрия Рекеды, понадобится еще около десяти подобных заседаний, чтобы полностью озвучить обвинение.

Следующее заседание назначено на 22 октября.

Фото: Думская