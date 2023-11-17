Одесским судом осуждены за контрабанду наркотиков четверо граждан Израиля

Четверо граждан Государства Израиль признаны виновными и осуждены за контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что по приговору одесского суда двум гражданам назначено наказание – 11 лет лишения свободы, двум другим – 11 лет 6 месяцев и 11 лет 3 месяца лишения свободы. Ко всем осуждённым применено дополнительное наказание – конфискация имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в конце августа 2020 года иностранцы переместили, с утаиванием от таможенного контроля, наркотическое средство в одном из контейнеров через Одесский морской торговый порт. Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имеют свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на принадлежность к определённому наркосиндикату.

«Дельцов задержали во время извлечения кокаина из конструктивных полостей станка. Согласно заключению экспертизы, извлечённое с места происшествия спрессованное вещество белого цвета общей массой 114520 г в 114 брикетах содержит наркотическое средство – кокаин. Общее количество кокаина в спрессованном веществе белого цвета составляет более 80679 грамм.», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводило УСБУ в Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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