В США началась подготовка украинских пилотов к полётам на истребителях F-16

Пентагон приступил к обучению лётчиков из Украины на истребителях F-16.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 ноября на его сайте, пишет издание ГОРДОН.

«Министерство обороны уже участвует в подготовке украинских пилотов к полётам на самолётах F-16. США также рассчитывают быть готовыми к тому, чтобы обеспечить наличие запасных частей для этих самолётов», – сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Пентагона, тренировки проходят в США и Европе. Военнослужащие Воздушных сил Вооружённых сил Украины занимаются как лётной подготовкой, так и обучением по техническому обслуживанию самолётов.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке Уильяма Лапланта, после передачи истребителей Украине американская сторона готова «в достаточном количестве» поставлять запчасти для истребителей, которые будут использоваться на фронте. По его словам, без запасных комплектующих F-16 могут потерять боеспособность и будут сняты уже через несколько месяцев.

«Мы не позволим этому случиться… И если другие страны предоставляют свои самолёты, мы должны убедиться в том, что если они не предоставляют к ним запасные части, то мы найдём их и предоставим», – сказал Лаплант.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Нидерланды передали пять истребителей F-16 в Европейский учебный центр (EFTC) в Румынии для подготовки румынских и украинских пилотов.

Одесса News также сообщала, что в сентябре 2023 года в США стартовала подготовка пилотов из Украины для полётов на американских истребителях F-16, которая на том этапе заключалась в проведении языковых курсов в штате Техас.

Экс-министр обороны Украины Резников заявлял, что ожидает появления F-16 на фронте весной 2024 года.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обучение украинских пилотов и инженеров на F-16 продолжается в Дании. Часть наших лётчиков успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке. Также Украина и Дания договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине. Правительство Дании приняло решение передать Украине 19 самолётов F-16.

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