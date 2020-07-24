Трамп одел защитную маску и готовится к худшим временам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа над созданием вакцины против COVID-19 принесёт хорошие результаты уже в скором времени, однако предупредил, что перед этим придётся пережить тяжёлые времена.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, посвящённом борьбе с коронавирусом, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что мы получим очень хорошие результаты. Мы уже проводим тестирование. Никто не думал, что это возможно (так скоро — ред.)», — заявил Трамп, комментируя процесс создания вакцины от коронавирусной болезни.

В связи с этим он выразил надежду на очень скорый результат.

«Думаю, вы увидите кое-что на протяжении достаточно короткого периода – возможно, в очень короткий промежуток времени, связанное с терапией и вакцинами», — добавил американский президент.

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что стране, которая переживает очередной пик заболеваемости, следует готовиться к нелёгким временам.

«Наверное, увы, будет хуже перед тем, как ситуация облегчится. Не люблю говорить такие вещи, но это так», — отметил президент.

Он призвал американцев носить маски, соблюдать правила социального дистанционирования и мыть руки, а молодёжь – избегать посещения баров и других подобных заведений.

Более того, Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично одел защитную маску. Это случилось во время визита к раненым в военном госпитале.

Как передаёт CNN, Президент сказал: «Я решил надеть маску. Я считаю, что когда вы находитесь в больнице, где разговариваете с военными, людьми, которые только вышли из операционной, то это хорошее место, чтобы носить маску. Я никогда не был против масок, но я считаю, что для них есть место и время».

Ранее носить маску Трампа просили его помощники и врачи, которую он постоянно игнорировал.

По данным Worldometers, на утро 24 июля США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом (4 169 991) и умершим от него (147 333). Украина занимает 36-е место в мире по количеству заболевших.

Всего в мире на сегодня подтверждено 15 656 884 случая коронавируса (+276 941 за сутки), из которых 636 576 — летальные (+6 263). А 9 544 766 человек уже вылечились от COVID-19 (+189 884).

Как сообщала Одесса News, по мнению главы ВОЗ, карантин — не главный инструмент в борьбе с коронавирусом.