Президент США Джо Байден приехал в Украину

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл c неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает «Суспільне».

Фото, на которых видно, как Байден и президент Украины Владимир Зеленский идут по Киеву (они почтили память погибших у Стены памяти героев на Михайловской площади), опубликовали несколько Telegram-каналов, в частности, видео выложило издание «Ґрунт».

Также фотографии с Михайловской площади опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов. Он подтвердил, что у Стены героев два президента были во время воздушной тревоги, объявленной в Киеве и по всей Украине около 11.35.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский в Теlegram.

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