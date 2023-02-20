Зеленский и Байден пообщались в Киеве в формате с глазу на глаз

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом США, прибывшим в нашу страну с визитом впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

«Глава Украинского государства встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена — чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

«Большое Вам спасибо, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины», – сказал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и всё американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной.

«Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины сказал, что будет говорить с Президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжёлые времена. «Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину ещё сильнее и как победить в этом году», – рассказал он.

Со своей стороны, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

«Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в её войне против жестокой агрессии», – отметил лидер Соединённых Штатов.

Президент США отметил, что рад снова посетить Киев.

«Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам понять значение демократии», – отметил Джозеф Байден.

Он также передал приветствие от членов Конгресса. По словам Джозефа Байдена, на них произвело сильное впечатление недавнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.

Президент США рассказал о намерении обсудить, как Соединённые Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Как информировала Одесса News, 20 февраля Владимир Зеленский и Джозеф Байден почтили память погибших у Стены памяти героев на Михайловской площади в Киеве.

Фото: ОПУ

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