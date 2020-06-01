Космонавтика США полностью освободилась от российской зависимости

Соединённые Штаты Америки наконец-то положили конец эпохи зависимости от других стран в сфере космонавтики.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время выступления перед NASA и журналистами во Флориде, передаёт Белый дом.

«Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено. Десятилетия, в течение которых мы только теряли время и почти ничего не делали в космосе, теперь официально остались в прошлом», — заявил Трамп после того, как SpaceX и NASA осуществили запуск пилотируемого корабля с космодрома во Флориде.

Трамп очень обрадовался, что «американский корабль отправил американцев в космос на американской ракете», ведь без участия России этого не делали уже 10 лет, с 2011 года, когда была прекращена программа полётов многоразовых шаттлов. С того времени астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз».

По последним расценкам, одно место обходилось американцам примерно в 90 миллионов долларов. Как сообщают российские СМИ, от потери монополии «Роскосмос» ежегодно будет недополучать около 400 миллионов долларов.

Корабль Crew Dragon с двумя встронавтами на борту — Дугласом Херли и Бобом Бенкеном — успешно состыковался с МКС, после чего они успешно присоединились к экипажу Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA на своей страничке в Twitter.

«Они это сделали. После запуска с мыса Кеннеди на космическом корабле SpaceX Dragon Endeavour вчера, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен официально присоединились к экипажу космической станции», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 15 февраля 2020 года с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния, США) успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель «Antares» с космическим кораблём Cygnus.