Украинско-американская ракета «Antares» вывела в космос корабль с грузом

15 февраля с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния, США) успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель «Antares» с космическим кораблём Cygnus.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Южмаш» в Facebook.

Отмечается, что корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в рамках программы NASA доставит на Международную космическую станцию 3,4 тонны полезного груза.

«Согласно плану, американский грузовой корабль совершит стыковку с МКС 18 февраля», — говорится в сообщении.

Как информирует «Южмаш», Northrop Grumman имеет традицию называть очередной космический корабль Cygnus в честь людей, которые сделали весомый вклад в космическую программу США. Это был 13-ый запуск ракеты «Antares» с этим космическим кораблём и миссией NG-13 компания чтит память Роберта Генри Лоуренса-младшего, первого афроамериканского астронавта в США, но так ни разу и не вышедшего в космос — в возрасте 32 лет во время работы в программе Пилотируемой орбитальной лаборатории он погиб во время тренировочного полёта.

Кстати. Основная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» в сотрудничестве с другими украинскими компаниями.

Как сообщала Одесса News, грузовой корабль Cygnus, запущенный в космос 17 октября 2019 года ракетоносителем Antares с первой ступенью украинского производства, 23 октября совершил успешную стыковку с Международной космической станцией.