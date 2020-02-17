Мировая женская теннисная ассоциация внесла изменения в рейтинг одесских спортсменок

В понедельник, 17 февраля, обновился рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Об этом сообщает XSPORT.

В топ-100 по-прежнему располагаются три одесситки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Однако, Элина Свитолина после поражения в четвертьфинале турнира в Хуахине (Таиланд) потеряла две позиции и опустилась с четвёртой на шестую строчку, пропустив вперёд Белинду Бенчич и Бьянку Андрееску.

Даяна Ястремская осталась на 26-й позиции.

Екатерина Козлова опустилась на два места и теперь занимает 89-ю и строчку всемирного рейтинга.