Forbes назвал самых влиятельных женщин, украинок в ТОП-100 нет

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на список, опубликованный на сайте Forbes.



Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.

В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.



Представительниц Украины в рейтинге нет.

Кстати. В прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года — тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.

Как сообщала Одесса News, Дуэйн «Скала» Джонсон второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира по версии Forbes.