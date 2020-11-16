Всемирная теннисная ассоциация обновила рейтинг одесских спортсменок

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 16 ноября.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

Одесситки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова занимают 29-е и 106-е места соответственно.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и американка София Кенин.

Даяна Ястремская в Instagram высказалась о завершившемся для неё сезоне.

«Разочаровывающий конец сезона для меня. Это был непростой год. Теперь отпуск, а затем вернёмся к работе, чтобы победить в 2021 году! Спасибо всем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что», — написала одесская теннисистка.

Как сообщала Одесса News, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская в ноябре 2020 года досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце (Австрия).