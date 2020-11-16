395-ти одесситам было не до выборов: в воскресенье их скосил коронавирус

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 16 ноября в Одессе зарегистрированы 14 139 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки — 395.

Отмечается, что на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 234 пациента с COVID-19, из них 113 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 121 пациент — в тяжёлом, из них три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19.

34 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 68 человек — в ГКБ №10, 24 ребёнка — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 15 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 39 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев COVID-19 у детей (13 мальчиков и 7 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 39 жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки зарегистрировано в Одесской области 633 новых случая заболевания коронавирусом.