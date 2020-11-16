В Украине за сутки — 9 832 случая коронавируса, в Одесской области — 633

В Украине по состоянию на 16 ноября лабораторно подтверждено 545 689 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 9 832.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребёнка и 360 медработников», — написал он.

В течение суток зафиксировано 94 новых летальных случая. Госпитализировано за последние сутки 1 100 человек; выздоровели — 2 753 человека. Проведено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28 685, методом ИФА — 4 801).

Всего, по данным Степанова, за всё время пандемии COVID-19 в Украине заболели 545 689 человек; выздоровели — 244 197 человек. Умерли в Украине от коронавирусной болезни 9 697 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 10 681 случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе по одесскому региону — 692.