Жизнь продолжается: В Одессе на прошлой неделе родилось 147 малышей

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы родились 147 малюток, среди которых три пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Количественное преимущество среди новорожденных на минувшей неделе получили мальчики, которых родилось 85. Также в течение недели на свет появились 62 юных одесситки.

Наибольшее количество детей за прошлую неделю родилось в городском роддоме №7 — 49 младенцев.

По информации облгосадминистрации, за минувшую неделю в Одесской области появился на свет 221 ребёнок, из них 130 мальчиков и 91 девочка.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.