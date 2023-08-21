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Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одесской области родилось 222 ребёнка

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За прошедшую неделю в Одесской области родилось 222 ребёнка, из них 125 мальчиков и 97 девочек.

Об этом сообщает в Telegram Одесская облгосадминистрация.

«Несмотря на страшную войну, в Одесской области каждый день рождаются маленькие украинцы. Малышам — материальная поддержка от государства при рождении, старшим детям — современные безопасные сады и школы», — написал глава ООГА Олег Кипер после посещения одного из родильных домов Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на предыдущей неделе родились 138 малышей, среди которых 2 пары близнецов.

Фото: ООГА/Telegram

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