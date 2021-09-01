В Одессе открыли Дворец детского и юношеского творчества «Белая акация»

1 сентября в Киевском районе Одессы состоялось торжественное открытие Дворца детского и юношеского творчества «Белая акация».

Как сообщает официальный сайт города, в новом Дворце обустроены сцена и зрительный зал на 230 мест, оборудованы учебные кабинеты по различным направлениям внешкольного образования: 5 хореографических залов, кабинеты для занятий вокальным, театральным искусством и творчеством, моделированием одежды и декоративно-прикладным искусством, оборудованы студия звукозаписи, научно-технический и компьютерный классы.

«Это ещё один подарок Одессе ко Дню рождения. За все годы независимости Украины построен первый Дворец детского и юношеского творчества. Красивый, современный, оборудованный современной мебелью и аппаратурой. Для меня это знаковое событие. Это большое событие для нашего государства. Это демонстрация нашего отношения к детям, нашему будущему!» — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов на открытии Дворца.

Отмечается, что во время строительства Дворца были максимально учтены потребности людей с инвалидностью и маломобильных групп, помещение оборудовано двумя лифтами.

Кстати. Учреждение будет работать 7 дней в неделю, с 9:00 до 21:00. Внешкольным образованием планируется охватить около 2500 юных одесситов от 3 до 22 лет.

Набор в кружки проводится до 15 сентября.

Как сообщала Одесса News, 31 августа открыто новое приёмно-диагностическое отделение в Одесской городской клинической больнице №11.

Фото: «Одесса»

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