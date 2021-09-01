На городских пляжах Одессы в морской воде холера не обнаружена

С целью проведения мониторинговых исследований на холеру в Одессе за прошедшую неделю было исследовано 14 проб из объектов окружающей среды, в том числе 12 проб морской и две пробы лиманной воды.

Как сообщает ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» на своей странице в Facebook, также обследованы 179 пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Холерный вибрион не выделен.

В контрольных точках на восьми городских пляжах Одессы были отобраны 48 проб для исследования на санитарно-микробиологические показатели.

«Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям», — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, во время воздушного патрулирования над Чёрным морем в августе 2021 года экипажем самолёта Отдельной Одесской авиационной эскадрильи были обнаружены большие бурые пятна вокруг одного из грузовых судов заграничного следования, находившегося на рейде порта Черноморск.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.