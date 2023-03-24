В Одессе собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям: что обсуждали

В Одесской областной государственной администрации состоялось очередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в которой приняли участие спасатели.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на заседании комиссии ТЭБ и ЧС обсуждён вопрос противодействия пожарам в результате сжигания растительности и предотвращения на них гибели и травмирования людей.

«Неосторожное обращение с огнём, сжигание остатков растительности и другие такие случаи наносят значительный материальный и экологический ущерб, и могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому среди важных вопросов, которые рассмотрели на заседании — предотвращение и противодействие массовым пожарам растительности, в том числе экосистем Одесской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется работа по выполнению комплексного плана действий Одесской областной государственной администрации и органов местного самоуправления, объединённых территориальных общин по защите населённых пунктов, природных экосистем и сельхозугодий в весенне-летний пожаробезопасный период 2023 года.

Как утверждается в информации, спасатели всесторонне борются с проблемой пожаров растительности, начиная с профилактических мер, завершая уже непосредственно ликвидацией таких пожаров.

«Но пока украинцы не станут сознательными и не откажутся от варварского способа — сжигания растительности, пожары и дальше будут отравлять наше здоровье и жизнь», — резюмируется в информации спасателей.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года представителями Службы спасения и правоохранителями Одесской области были привлечены к административной ответственности два правонарушителя, по вине которых сожжена растительность на общей площади 8 800 квадратных метров. На них наложен штраф в сумме 6120 гривен.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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