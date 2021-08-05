Белгород-днестровские спасатели рассказали историю со счастливым концом

4 августа в 11:48 в Службу спасения в городе Белгород-Днестровский поступил вызов от испуганной женщины, которая умоляла о помощи.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, спасатели уже через 5 минут были возле жилого дома по улице Московской, где выяснили все обстоятельства происшествия.

Оказалось, что в квартире на 1-м этаже пятиэтажки с двухлетним ребёнком находилась няня. Когда она выносила детскую коляску на улицу, мальчик закрыл дверь изнутри и женщина уже не смогла вернуться в квартиру ни через двери, ни через окна, на которых были решётки.

Поскольку двери были бронированные, спасатели приняли решение попасть в квартиру через окно. С помощью гидроинструмента была срезана часть решётки, окно пришлось разбить, после чего спасатель попал внутрь, где просто неистово кричал и плакал испуганный мальчик.

В первую очередь, пожарник взял малого шалуна на руки и успокоил, а затем открыл дверь и передал малыша изрядно перепуганной няне.

«Вся эта история от начала и до конца заняла 12 минут. Поучительная история, не находите? Не оставляйте детей без присмотра!!!! Ведь это может перерасти в событие, и не всегда с таким хорошим завершением», — резюмируют спасатели.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Овидиопольском районе, жилом массиве «Радужный», 23, в квартире дети разбили ртутный градусник.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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