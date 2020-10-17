В Овидиополе дети разбили ртутный градусник в квартире: что произошло дальше

16 октября в 6:27 в Службу Спасения «101» поступило сообщение, что в Овидиопольском районе, жилом массиве «Радужный», 23, срочна нужна помощь жителям квартиры, где дети разбили ртутный градусник.

Об этом сообщается на сайте Главного управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что градусник разбит в детской комнате.

Два специалиста ГСЧС изъяли примерно 0,2 грамма ртути и провели демеркуризацию с помощью хлорного железа.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе на ул.Маловского за трамвайной остановкой обнаружены 5,6 кг ртути в стеклянной бутылке.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области