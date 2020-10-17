В Одессе прошёл форум в поддержку онлайн-обучения

16 октября в Одессе состоялся форум на тему: «Обучение, развлечение и спорт в онлайне во время карантина».

Как передаёт корреспондент Одесса News, в обсуждении данного вопроса приняли участие председатель комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма, представители департамента внутренней политики, коммунального учреждения «Одесский муниципальный молодёжный центр», департамента образования и науки, управления по физической культуре и спорту.

Отмечается, что участники своеобразного круглого стола высказали своё мнение на тему проведения мероприятий для школьников в условиях карантина и особенностей обучения школьников Одессы.



Чиновники из департамента образ0вания показали и рассказали, как соблюдались карантинные меры, что по запросу родителей в Одессе 300 школьников были переведены на домашнее обучение, предложили свой вариант осенних каникул, которые начнутся 28 октября.

Директор школы №68 Владимир Петренко рассказал о проблемах, возникших в результате карантина, подчеркнув, что большое количество как детей, так и учителей не были готовы к дистанционной работе.

Заместитель управления культуры и спорта Алексей Мурин подчеркнул, что карантинные ограничения достаточно сильно повлияли на работе управления. Доходило до того, что им приходилось ограничивать доступ на рабочие места для своих сотрудников. А после того, как Одесса попала «оранжевую зону», то, конечно же, от большинства спортивно-массовых мероприятий пришлось попросту отказаться, поскольку, по правилам «оранжевой» зоны, собираться можно не более 1 человека на 20 квадратных метров.

Поделились своими проблемами и представители киберспортивного сообщества Skill.ua, В частности, Андрей Воронов подчеркнул, что киберспорт отнюдь не в выигрышной ситуации от карантина. Сообщество провело более 40 онлайн-мероприятий. «Но киберспортсмены тоже любят общаться в своей «тусовке», где можно обменяться и впечатлениями, и своими » скиллом», — посетовал Воронов.

Участники форума высказали также своё мнение о сайте онлайн-образования городского совета Одессы.

Фото: Одесса News\Александр Александров