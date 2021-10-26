Прокуратура подготовила обвинительный акт по хищению средств при ремонте школы в Одессе

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной организации, обвиняемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта стадиона общеобразовательной школы в Киевском районе Одессы.

Отмечается, что по договору подряда в школе должны были отремонтировать стадион — устроить универсальное поля для спортивных игр, волейбольной площадки, гандбола, беговые, пешеходные дорожки и трибуны для зрителей.

«Обвиняемый внёс в акты приёма выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их. В частности, подрядчик завысил объём строительных работ при устройстве подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня и из песка, а также устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, монтажа трибун и др. Аналогично директор строительной организации завысил в документации количество использованных материалов, таких, как бетон, асфальтобетон, трубы, соединительная лента, клей двухкомпонентный и тому подобное», — говорится в сообщении.

Кроме того, к указанному преступлению оказалось причастно должностное лицо Управления капитального строительства Одесского городского совета, в отношении которого также направлен в суд обвинительный акт по факту служебной халатности.

По версии следствия, чиновница не проверила должным образом достоверность предоставленных ей на подпись директором предприятия-подрядчика актов приёмки выполненных строительных работ.

Вследствие таких противоправных действий должностных лиц государству нанесён более 900 тысяч гривен ущерб.

В ходе досудебного расследования прокуратурой предъявлен иск о возмещении причинённого уголовным правонарушением ущерба.

Как сообщала Одесса News в ноябре 2020 года, покуратура Одесской области сообщила о подозрении руководителю предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении 17 миллионов бюджетных средств при строительстве школы в жилом районе им.Котовского в Одессе.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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