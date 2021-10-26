У «Слуг народа» опять скандал: Арестович угрожал Кремлю украинскими ракетами

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия негативно относится к заявлению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о вероятном направлении украинских ракет на Москву и считает, что так следует высказываться только имея реальные возможности.

Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает Укринформ.

“Я к таким заявлениям отношусь отрицательно. Ты или сделай, направь, создай ракеты, а потом поставь перед фактом, или просто не говори. Мне кажется, что это правильная стратегия, потому что просто говорить не имея этого… Ракетная программа действительно принята, но это длительный процесс”, — отметил руководитель фракции «СН».

Он также выразил мнение, что российские пропагандистские издания могут использовать такие заявления, чтобы вызвать очередную волну межнациональной ненависти.

Отмечается, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» заявил, что «Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в каком-то ближайшем обозримом будущем по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой».

Как сообщала Одесса News, по мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, «украинские ракеты должны как минимум доставать гор Урала».

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