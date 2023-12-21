666 дней войны: на Южном направлении фронта ВСУ контратакуют

Начались 666-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма, — информирует Генштаб ВСУ состоянием на 6 утра 21 декабря.

Враг, несмотря на неудачи, не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий.

«Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На южном направлении Силы обороны Украины уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» российских оккупантов, — сообщается в Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«Во время ведения разведки на южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также полевой склад реактивных снарядов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что операторы ССО скорректировали по вражеским целям огонь РСЗО HIMARS артиллерийского подразделения сил обороны Украины.

«В результате огневого поражения склад боекомплекта и БМ-21 «Град» противника уничтожены полностью. Идём дальше!» – говорится в сообщении.

Кроме «Града», Силы обороны юга за минувшие сутки ликвидировали 22 оккупанта, уничтожили 2 пушки, 7 единиц автобронетехники, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения Муром-М, 7 наблюдательных пунктов и полевой пункт боеснабжения, — информирует Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего., на котором обсуждались вопросы украинского производства дронов и своевременной доставки боеприпасов на передовую.

На главном фото морской пехотинец 35-й ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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