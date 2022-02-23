Россия сосредоточила у границ с Украиной почти весь флот с потенциалом вторжения

Российская Федерация развернула в Чёрном и Азовском морях 46 боевых кораблей из всех своих флотов, собрав практически всё, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря.

Об этом сообщается в статье «Украинской правды», опубликованной 23 февраля.

По данным Центра оборонных стратегий (ЦОС), с начала 2022 года в Чёрном море отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что является нетипичной ситуацией. В Средиземном море находятся 17 боевых кораблей из состава всех флотов РФ, в том числе два ракетных крейсера и семь ракетных кораблей разных типов (включая две ракетные подводные лодки).

ЦОС отмечает, что подобного наращивания не отмечалось со времён распада СССР. Также предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье, для этого РФ сосредоточила на театре ракетные крейсеры класса «Атлант» и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как сообщала Одесса News, 8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маёевры. Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. Шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ пришли из Средиземного моря в Чёрное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Чёрного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Ч1рного морей «опасными для плавания» на период с 13-го по 19 февраля «из-за учений».

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

15 февраля Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что Украине удалось предотвратить блокаду Россией портов в Чёрном море: был определён коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. 21 февраля Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщила, что торговые корабли в настоящее время могут двигаться к украинским портам по традиционным маршрутам.

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