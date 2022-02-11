Россия отменила ранее объявленную из-за учений блокаду южной части Азовского моря

Россия решила отменить перекрытие южной части Азовского моря, которую планировалось закрыть для судоходства на период с 13 по 19 февраля под предлогом военно-морских учений.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

«Мы получили официальную информацию Государственного учреждения «Госгидрография» об отмене Российской Федерацией прибрежного сообщения о перекрытии для судоходства районов в южной части Азовского моря на период с 13 по 19 февраля, которое планировалось под предлогом проведения мероприятий боевой подготовки, ракетных и артиллерийских стрельб ЧФ РФ» , – отметила Гуменюк.

В то же время, по её словам, пока нет сообщения со стороны национального координатора системы НАВТЕКС об отмене предупреждения о перекрытии для судоходства больших районов Чёрного моря.

Как сообщала Одесса News, РФ под предлогом учений ВМФ перекрыло значительные части акваторий Чёрного и Азовского морей, не оставив прохода торговым судам.

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обнародовало заявление о том, что перекрытие Россией районов Азовского и Чёрного морей грозит суверенным правам Украины в исключении морской экономической зоны и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Чёрного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

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