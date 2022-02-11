Юная акробатка из Одесской области установила мировой рекорд

В Милане (Италия) 11-летняя акробатка из Подольска София Тёплая установила мировой рекорд в номинации «Минимальное время преодоления дистанции 20 метров «contortion roll».
Об этом руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила на своей странице в Facebook.
«Юная акробатка София Тёплая из г.Подольск Одесской области получила Сертификат Книги рекордов Гиннеса – она преодолела дистанцию 20 метров «contortion roll» за – 10.49 сек!», — отметила Ветрова.
По её словам, Софийка стала единственной украинкой, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов «Lo Show Dei Record» в Милане.
Глава Национального реестра рекордов поздравила юную рекордсменку с присоединением к когорте мировых рекордсменов.
Как сообщала Одесса News, в 2021 году Лана Ветрова зафиксировала рекорд — самая солидная по возрасту команда игроков «Молодая гвардия» по Counter Strike (GS:GO) — средний возраст 75 лет и 2 месяца.
Фото: Марина Тёплая
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