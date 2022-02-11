Юная акробатка из Одесской области установила мировой рекорд

В Милане (Италия) 11-летняя акробатка из Подольска София Тёплая установила мировой рекорд в номинации «Минимальное время преодоления дистанции 20 метров «contortion roll».

Об этом руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила на своей странице в Facebook.

«Юная акробатка София Тёплая из г.Подольск Одесской области получила Сертификат Книги рекордов Гиннеса – она преодолела дистанцию ​​20 метров «contortion roll» за – 10.49 сек!», — отметила Ветрова.

По её словам, Софийка стала единственной украинкой, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов «Lo Show Dei Record» в Милане.

Глава Национального реестра рекордов поздравила юную рекордсменку с присоединением к когорте мировых рекордсменов.

Как написала у себя в Facebook мама Софии — руководитель студии танца и циркового искусства «Грация» в Подольске Марина Тёплая, «для цирковых артистов эта награда очень важна. Если она захочет свою жизнь связать с искусством, то ни для кого не секрет, что после установления мирового рекорда цена за одно выступление вырастает во много раз. И появляется больше возможностей и предложений. К слову, уже вчера представители из нескольких стран пригласили Софию к себе на цирковые фестивали.

«Рада, что здесь, в Милане, все были в восторге от того, какие в Украине талантливые дети. И было очень много сказано хороших слов о нашей стране. Рада, что она смогла вписать свое имя в историю Мировых рекордсменов. Хоть и рекорд Гиннеса — не был основной целью для Софии. Её туда пригласили сами организаторы, они видели её выступления на фестивалях, и они же предложили номинацию рекорда», — резюмировала Марина.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году Лана Ветрова зафиксировала рекорд — самая солидная по возрасту команда игроков «Молодая гвардия» по Counter Strike (GS:GO) — средний возраст 75 лет и 2 месяца.

Фото: Марина Тёплая

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