«Черноморец» на своём поле победил «Оболонь» в 3-м туре УПЛ

«Черноморец» на своём поле победил «Оболонь» – 2:0 в третьем туре Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Матч закончился победой «Черноморца» — 2:0. В составе «моряков» отличились Васильев и Иеде.

Победа в матче позволила одесситам подняться на третье место в УПЛ, имея 6 очков после 3 матчей.

Как сообщала Одесса News, 6 августа футболисты «Черноморца» на чужом поле проиграли 2:0 «Колосу» Ковалёвки.

Фото и видео: chornomorets.football

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