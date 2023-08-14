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  4. Общее количество повреждённых в Одессе домов после обстрела врага достигло 203

Общее количество повреждённых в Одессе домов после обстрела врага достигло 203

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По состоянию на 11.00 14 августа зафиксировано повреждение 203 домов в результате ракетно- дронового ночного вражеского обстрела Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одеса. Официально».

Также зафиксированы повреждения зала гимнастики детско-юношеской спортивной школы №10.

В ходе обследований установлены повреждения художественной школы №2 им. Глазунова. Здание получило повреждение фасада и внутренних помещений.

Как информировала Одесса News, наибольшие повреждения в Одессе получил гипермаркет «Fozzy», ранены 3 сотрудника заведения, повреждены многоквартирные дома, здания 7 учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие вуза.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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