Российская ракета С-300 ударила по терминалу «Новой почты» в Харьковской области

Все шесть погибших и 14 пострадавших в результате ракетного удара страны-агрессора РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области вечером 21 октября – это работники предприятия.

Об этом 22 октября в Telegram проинформировал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Пострадавшие в возрасте от 19-ти до 42 лет получили осколочные ранения и разрывные травмы. Среди госпитализированных семь человек находятся в состоянии средней тяжести. Ещё семеро мужчин – в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь», – написал Синегубов.

По его словам, на месте российского удара продолжается разбор завалов.

«По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300», – подчеркнул Синегубов.

Как указали в «Новой почте» в Facebook, оккупанты ударили по Харьковскому инновационному терминалу.

«Есть погибшие и раненые, в том числе тяжёлые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до, – сказано в сообщении. – Завтра «Новая почта» объявляет день траура».

Для справки. Ранее оккупанты уже наносили удары по объектам «Новой почты» – в марте 2022 года в Харькове и в ноябре того же года в Днепре.

Одесса News информировала, что «Новая почта» в 2024 году планирует протестировать услугу доставки между странами Европейского Союза, а полноценную услугу оказывать в 2025 году.

Фото: Нацполиция в Харьковской области

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