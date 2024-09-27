В Одессе от вражеского обстрела погиб замкомандира корабля морской охраны 

25 сентября от травм, полученных в результате ракетного удара по Одессе, погиб 21-летний заместитель командира корабля морской охраны ВG-57 «Николаев», капитан 3-го ранга Дмитрий Шевченко.

Об этом в Facebook сообщила Любашевская община Одесской области.

«Преданный военной присяге и украинскому народу во время выполнения боевого задания в результате ракетного удара в городе Одесса погиб 25 сентября 2024 года от полученных травм заместитель командира корабля морской охраны 3-го ранга ВG-57 «Николаев» по персоналу одной из воинских частей Вооружённых сил Украины Государственной пограничной службы Украины лейтенант Шевченко Дмитрий Олегович, 7 февраля 2003 года рождения, житель посёлка Любашевка», – говорится в сообщении.

Дмитрий в 2024 году закончил Институт Военно-Морских Сил.

«Блестящий офицер, профессиональный моряк, просто хороший человек… Душа компании, верный друг, настоящий патриот Украины. Он мечтал добиться вершин карьеры, стать флотоводцем, адмиралом, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, лейтенант Шевченко до конца исполнил свой военный долг. Его имя навечно войдёт в пантеон украинских героев», — сказано в некрологе института.

27 сентября в Любашевской поселковой территориальной общине объявили день траура.

Ранее в Нерубайской сельской теробщине Одесской области сообщали также о гибели командира корабля морской охраны капитана 3-го ранга Владимира Ковальчука в результате вражеского ракетного удара по припортовой инфраструктуре.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада, институт ВМС НУ «ОМА»/Facebook

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