640 дней войны: Генштаб ВСУ озвучил новую военную статистику на 6 утра 25 ноября

640-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины.

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 25 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Враг нанёс 7 ракетных, 29 авиаударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Продолжается начатая ночью 25 ноября атака ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» по Киеву и Киевской области. Силами противовоздушной обороны в Киеве были поражены более 40 шахедов. Это была самая массированная атака Киева за последний месяц, — сообщили в Киевской горвоенадминистрации.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг при поддержке авиации вёл штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак. На Лиманском и Бахмутском направлениях враг вел безуспешные штурмовые действия. Силы обороны Украины продолжают атаки южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг при поддержке авиации вёл штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак. На Лиманском и Бахмутском направлениях враг вел безуспешные штурмовые действия. Силы обороны Украины продолжают атаки южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг с поддержкой авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были его наступательные действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где наши защитники отразили 30 атак и ещё 10 — на Марьинском направлении. На Шахтёрском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл, а на Запорожском — 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного и Новопокровки Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении враг с поддержкой авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были его наступательные действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где наши защитники отразили 30 атак и ещё 10 — на Марьинском направлении. На Шахтёрском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл, а на Запорожском — 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного и Новопокровки Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 таких района, а также 2 пункта управления, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 24 ноября поручил Минобороны, Генштабу, Минздраву и другим ведомствам найти комплексные решения для проблем с мобилизацией, демобилизацией и военно-врачебными комиссиями в стране.

На главном фото пехотинец на передовых позициях 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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