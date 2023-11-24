Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: «Сложные вопросы»

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 24 ноября поручил Минобороны, Генштабу, Минздраву и другим ведомствам найти комплексные решения для проблем с мобилизацией, демобилизацией и военно-врачебными комиссиями в стране.

Об этом Президент написал в Telegram.

«Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники», – написал Зеленский.

На Ставке он заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главы МВД Игоря Клименко, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, директора ГБР Алексея Сухачёва и первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

«Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения», – подчеркнул Президент.

Накануне заседания Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего экс-главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя.

Указ опубликован на сайте Офиса президента 22 ноября.

«Согласно ст. 8 закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: … вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Ю. Щиголя», – говорится в документе.

Тем же указом Зеленский ввёл в состав Ставки вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

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