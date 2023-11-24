В Польше Элина Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ

Одесская теннисистка Элина Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, став гостьей шоу «Пожар».

Шоу, которое вели Владимир Дантес и Алексей Дурнев, проходило в столице Польши в Варшаве, сообщает издание Большой теннис Украины.

Отмечается, что во время шоу с аукциона за 31 тысячу евро была продана ракетка Свитолиной, а всего удалось собрать около 50 тысяч долларов.

«Все средства пойдут на нужды 13-й бригады «Хартия» Нацгвардии Украины , которую поддерживает первая «ракетка» Украины», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Элина Свитолина встретилась с бойцами 13-й бригады НГУ «Хартия» в их тренировочном лагере.

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