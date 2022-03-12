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  3. 17-й день войны: вражеские потери составили более 12 тысяч человек

17-й день войны: вражеские потери составили более 12 тысяч человек

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов.

По состоянию на 12 марта, боевые потери вторгшейся в Украину российской армии составляют более 12 тыс. человек.

Другие потери противника ориентировочно составили:

  • танков ‒ 362 единицы;
  • бронированных боевых машин ‒ 1205 единиц;
  • артиллерийских систем –135 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 62 единицы;
  • средств ПВО – 33 единицы;
  • самолётов – 58 единиц;
  • вертолётов – 83 единицы;
  • автомобильной техники – 585 единиц;
  • кораблей/катеров – 3 единицы;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами – 60 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

«Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Президента Украины, «мы уже достигли стратегического перелома и идём к нашей победе».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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