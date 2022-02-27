4-й день войны: борьба будет длиться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к украинцам, сказав, что борьба будет длиться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну.

«Украинцы находятся на своей родной земле и никогда её не сдадут», — сказал Глава государства в своём видеообращении.



По данным Генштаба ВСУ, Россия за прошедшие сутки потеряла 7 самолётов (три СУ-30 СМ, два СУ-25, два ИЛ-76мд), 11 вертолётов, колонну техники и эшелон с горючим. И это только данные Командования Воздушных Сил ВСУ, отмечается в сообщении, обнародованном в Теlegram Верховной Рады.

Сообщается, что противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника.

Потери со стороны войск Российской Федерации – более тысячи убитых, ориентировочно 2500 раненых, — сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

«Ориентировочно по поводу потерь противника. Потери по технике сейчас уточняются, но общие потери – более тысячи убитыми, где-то 2500 раненых, то есть около 3500 человек ранены и убиты», – сказал он.

О потерях с украинской стороны не сообщается.

Как информировала Одесса News, Россия захватила гражданское спасательное судно «Сапфир» в районе острова Змеиный.

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