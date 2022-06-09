28 крылатых ракет типа «Калибр» нацелены на Одессу

28 вражеских ракет «Калибр» находились состоянием на 9 июня в готовности на корабельно-катерном составе в Чёрном море.

Об этом говорится в текущей сводке Оперативного командования «Юг», представленной полковником Владиславом Назаровым.

Отмечается также, что в Чёрном море группировка разнородных сил Черноморского флота РФ, держась на безопасном расстоянии от украинского побережья, отрабатывает обучение по боевой устойчивости в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации. В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», установленных ими на корабельно-катерном составе.

При этом 3️ надводных и 1 подводный носители ракетного вооружения находятся в готовности к нанесению 28 ракетных ударов.

«По линии столкновения обстановка на южном направлении нашей обороны динамичная и напряжённая. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Преимущественная тактика – артиллерийско-миномётные дуэли, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. Но без успеха – ретируется, оставляя убитых, раненых и повреждённую технику», — сказал Назаров.

Офицер ОК «Юг» подчеркнул, что «для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены 2 удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объёме 30 рашистов, 2-х единиц бронированной и 4-х автомобильной техники. Также в 3-х разных населённых пунктах Херсонской области уничтожены 3 полевых склада боеприпасов».

ОК «Юг» призывает не поддаваться панике, по сигналам тревог действовать уверенно и взвешенно, соблюдать нормы и ограничения, установленные для закрытых для посещения районов, не подвергать себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья, проверять полученную информацию и доверять только достоверным источникам.

Как сообщала Одесса News, США совместно с партнёрами работают над поставками в Украину противокорабельных ракет.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карта Минобороны Великобритании

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