В США работают над поставками в Украину противокорабельных ракет

США совместно с партнёрами работают над поставками в Украину противокорабельных ракет.

Об этом на запрос украинской службы «Голоса Америки» 8 июня ответил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить её прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнёрами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы ежедневно постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей», – сказал он.

Чиновник добавил, что США являются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине, и «в дальнейшем будем мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности».

Сообщается также, что 7 июня, выступая в Сенате, лидер Республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что США должны присылать более мощное оружие в Украину. «Поскольку Россия посылает боевую мощь на фронт, украинским солдатам нужно больше оружия. Им нужно более мощное оружие. И им нужно оружие большей дальности, чтобы безопасно противостоять наступательным силам России», — сказал он, призвав администрацию Байдена объяснить, продолжит ли она предоставлять Украине ракеты большей дальности и предоставит ли противокорабельные ракеты, «чтобы Украина могла нацелиться на российские угрозы украинским черноморским портам».

Кстати. С 2014 года Соединённые Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, «затронутым вторжением Российской Федерации в Украину», чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Как сообщала Одесса News, Вашингтон обсуждает с Киевом риски, связанные с возможностью Украины нанести удар вглубь России посредством западного вооружения.

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