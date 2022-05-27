Вашингтон и Киев обсудили, что будет, если Украина нанесёт удары по территории России

Вашингтон обсуждает с Киевом риски, связанные с возможностью Украины нанести удар вглубь России посредством западного вооружения.

Об этом сообщае Укринформ со ссылкой на американских чиновников, поделившихся своей информацией с Reuters.

Отмечается, что кулуарные обсуждения, которые носят весьма деликатный характер и о которых ранее не сообщалось, не устанавливают чётких географических ограничений на использование оружия, поставляемого украинским вооружённым силам. Но в ходе бесед была предпринята попытка достичь общего понимания рисков эскалации, сообщили источники.

Американская разведка также предупреждает об определённых рисках эскалации, особенно учитывая несоответствие между амбициями российского президента Путина и эффективностью его вооружённых сил, говорится в статье агентства. В ближайшие месяцы война может выйти на «более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию», – заявила в мае директор Национальной разведки Эврил Гейнс на слушаниях в Сенате.

В то же время один из чиновников отметил, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание использования некоторых систем западного вооружения.

Киев ожидает от союзников важное решение по вооружению, которое, по словам экспертов, может резко изменить правила на поле боя.

В частности, администрация президента США готовится увеличить поставки оружия Украине, в том числе предоставить современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Как сообщала Одесса News, Пентагон закупит для ВСУ систему APKWS с реактивными боеприпасами с лазерной наводкой – ракеты Hydra 70, которыми можно бить по врагу из самолётов, вертолётов и наземных установок.

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