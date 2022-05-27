Одесская земля приняла ещё пятерых своих сыновей, павших в борьбе с врагом

Три месяца войны принесли Украине несметное количество слёз и горя.

Каждый день враг уносит новые жизни как наших военнослужащих, так и мирных граждан, погибающих от пуль, осколков и под завалами своих домов, ставших для них последним убежищем.

Днями в Одесской области, как сообщает «Православная Одесса», прстились с погибшими в боях нашими земляками:

с воином Афанасием Халиковым в пгт Березина

с Михаилом Киосе, погибшим в боях под городом Изюм. Погребение воина возглавил архиепископ Болградский Сергий

с Геннадием Силичёвым. Отпевание воина было совершено в храме иконы Божией Матери «Способница грешных» в городе Черноморске

Сергеем Васильевым и Игорем Барабашем, которых захоронили на Западном кладбище Одессы.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.

Фото: Православная Одесса/Facebook

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