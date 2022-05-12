Труханов: Война внесла коррективы в масштабные проекты в Одессе

В 2022 году в Одессе планировалось начать реализацию масштабных инфраструктурных проектов: строить мосты, реконструировать фасады, ремонтировать улицы, построить Дворец спорта и Ледовую арену.

Но военные действия, которые начались 24 февраля на территории Украины, внесли свои коррективы, — заявил мэр Одессы в интервью французскому телеканалу Tf1.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Как отметил городской голова, сегодня приоритеты работы городской власти, в том числе и мэра города, существенно изменились.

«Помимо обеспечения жизнедеятельности города, сегодня львиную часть времени мы помогаем обеспечивать качественную оборону Одессы, помогаем ВСУ и подразделениям территориальной обороны», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода действие ограничения движения транспорта по Ивановскому мосту в Одессе продлено до конца 2022 года.

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