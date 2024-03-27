В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Якушев, светлая ему память

На фронте в декабре 2023 года погиб защитник Украины из Одесской области Дмитрий Якушев из села Белино Балтской городской территориальной громады.

Об этом сообщала пресс-служба громады.

21 октября прошлого года Дмитрию исполнилось только 23 года.

Прощание с Дмитрием прошло в его родном селе 20 декабря. Этот день был объявлен в Балте траурным.

Одесса News сообщала, что 17 декабря 2023 года погиб на фронте в районе окраины населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области воин из Лиманской общины в Одесской области, житель села Степное 52-летний Виктор Богусевич.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская гортергромада

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