В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Якушев, светлая ему память

На фронте в декабре 2023 года погиб защитник Украины из Одесской области Дмитрий Якушев из села Белино Балтской городской территориальной громады.
Об этом сообщала пресс-служба громады.
21 октября прошлого года Дмитрию исполнилось только 23 года.
Прощание с Дмитрием прошло в его родном селе 20 декабря. Этот день был объявлен в Балте траурным.
Одесса News сообщала, что 17 декабря 2023 года погиб на фронте в районе окраины населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области воин из Лиманской общины в Одесской области, житель села Степное 52-летний Виктор Богусевич.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Балтская гортергромада
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