Жизнь продолжается: 98 малышей родились в Одессе за неделю

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родились 98 малышей — на шесть больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одессса» горсовета.

Отмечается, что население Одессы за неделю также пополнила одна пара близнецов, а новорожденные девочки получили количественное преимущество — на свет их появилось 53, мальчишек — 45.

«Наибольшее количество малышей за прошлую неделю увидело свет в городском роддоме №7 — 36 детей».

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала в мирное время — 10 марта 2015 года в Одессе за неделю родилось 193 ребёнка.

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