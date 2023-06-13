В Одессе капитально отремонтировали детскую городскую поликлинику №5

В Одессе завершён капитальный ремонт детской городской поликлиники №5, на территории обслуживания которой проживает более 22 тысяч детей.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что «капитальный ремонт длился несколько лет. Несмотря на военное положение, ремонтные работы завершены, что уже является победой», а с пациентами подписано 21 706 деклараций о выборе врача.

Кроме капитального ремонта, в детской поликлинике провели полную оснастку современным оборудованием, в том числе рентген-диагностическим комплексом.

«Когда мы говорим, что одесситы – несокрушимы, то это не просто слова, а наша сущность! И пока наши защитники борются за нашу свободу на поле боя, мы крепко держим свой фронт. Дети – наше будущее, и всё это мы делаем ради них», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, посетивший поликлинику.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в Одессе заработал инновационный реабилитационный центр для раненых военных.

Фото и видео: «Одесса»

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