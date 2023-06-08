В Одессе заработал инновационный реабилитационный центр для раненых военных. Это уже второй центр национальной сети Recovery, открывшийся в Одесской области.

Об этом в Facebook сообщает Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что по поручению председателя ООГА Олега Кипера, реабилитационный центр посетили его первый заместитель Борис Волошенков, директор Департамента здравоохранения ООГА Наталья Одарий-Захарьева, представитель Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью при Одесской ОГА Олег Соколов.

Отмечается, что центр создан на базе коммунального медицинского учреждения областного подчинения и обустроен в соответствии с требованиями инклюзивности — с широкими коридорами и санитарными комнатами, дверными проёмами, отсутствием порогов и перилами в коридорах и душевых.

Кроме того, центр оснащён инновационным оборудованием, в том числе с виртуальной реальностью, что значительно ускорит восстановление пациентов.

Здесь обустроены залы физической терапии и кинезотерапии, три кабинета аппаратной физиотерапии, кабинеты эрготерапии и психологической поддержки, манипуляционная, 13 палат на 30 коек. В общей сложности, площадь созданного центра составила 630 квадратных метров.

«Благодаря инновационному реабилитационному центру, украинские раненые военнослужащие смогут проходить восстановление с разными травмами, в том числе с ранениями, полученными в результате взрывов, по самым высоким стандартам реабилитации. Открытый центр позволяет восстанавливать походку, утраченные функции верхних и нижних конечностей на высоком технологическом уровне. Мы должны предоставить каждому пострадавшему от российской агрессии человеку возможность вернуться к полноценной жизни», — отметил Борис Волошенков.

С каждым пациентом в Центре будет работать мультидисциплинарная команда специалистов, состоящая из врачей физической реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, ассистентов, логопеда и психолога, которые будут оказывать качественную, доступную и доказательную реабилитациям.

Для справки. RECOVERY (англ.) – восстановление, возвращение к жизни. Английское название проекта RECOVERY выбрано не случайно. Именно в Лондоне 28 июня 2022 года супруги украинских филантропов Виктора и Елены Пинчуков представили на аукционе Christie’s известную скульптуру «Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)» американского художника Джеффа Кунса, проданную за 11,5 млн. долларов. Все эти средства направлены Виктором и Еленой на RECOVERY.

Как сообщала Одесса News, 31 мая 2023 года в рамках своего рабочего визита в Одессу Глава государства Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.

Фото: ООГА

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