Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 112 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 112 малышей, что на 15 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 64. Также за неделю увидели свет 48 маленьких одесситок.

«Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 – здесь на свет появились 30 младенцев», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все городские родильные дома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 97 малышей, в т. ч. три пары близнецов.

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