На минувшей неделе в Одессе родилась тройня

Минувшая неделя выдалась богатой на рождение близнецов — население Одессы пополнили восемь двоен и одна тройня.

Как сообщает официальный сайт города, всего на прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 193 новорожденных, что на 31 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

«Численное превосходство на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 99 — на 21 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 94 маленькие одесситки», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где появились на свет 54 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.