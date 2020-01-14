Пока одессит менял колесо, из машины выкрали деньги и гаджет

52-летний одессит обратился за помощью в Приморский отдел полиции Одессы за помощью, обнаружив пропажу из своего автомобиля мобильного телефона и кошелька с деньгами.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, по рассказу пострадавшего, пока его внимание было сосредоточено на замене колеса, злоумышленники проникли в салон и совершили кражу.

«За несколько часов правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались двое граждан одной из стран Закавказья в возрасте 32-х и 52-х лет. Из автомобиля, на котором иностранцы передвигались, полицейские изъяли похищенный гаджет», — говорится в полицейской сводке.

Следователи уже сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Как информировала Одесса News, на прошлых выходных неизвестные обокрали музей «Пороховая башня», который расположен в одесском парке Шевченко. Они открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и другие ценные вещи.