На трассе Одесса – Рени перевернулся автобус международного сообщения Одесса – Варна, травмировались четыре человека. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в области.

Отмечается, что авария произошла утром 3 ноября недалеко от села Новокаменка Измаильского района.

«Предварительно установлено, что 49-летний водитель автобуса, двигаясь в направлении Одессы, не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находились девять пассажиров и двое водителей. С места происшествия в больницу доставили трёх пассажиров и водителя, который находился за рулём в момент дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

Обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови – они трезвые.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и в рамках производства назначили ряд экспертиз.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года под колёсами маршрутного такси по улице Генерала Бочарова в Одессе погиб 69-летний местный житель.

Фото: Полиция Одесской области/Facebook

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